«Вот почему мы на 80 очков впереди». Отец Макса Ферстаппена — о решениях «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказался о стратегии «Феррари» на Гран-при Венгрии, который состоялся в минувший уикенд. Напомним, на третьем отрезке гонки итальянская команда приняла решение перевести пилота Шарля Леклера на жёсткие шины, что оказалось неудачным.



«Наши решения не всегда верны, но да, мы допускаем меньше ошибок. Вот почему мы на 80 очков впереди», — приводит слова Йоса издание GrandPX.news со ссылкой на De Telegraaf.



Напомним, общий зачёт пилотов Формулы-1 уверенно возглавляет Макс Ферстаппен, в активе которого 258 очков. У Леклера, идущего следом, 178 баллов. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Бельгии, состоится с 26 по 28 августа.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: