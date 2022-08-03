Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» анонсировал очередные новинки к Гран-при Бельгии

«Мерседес» анонсировал очередные новинки к Гран-при Бельгии
Комментарии

«Мерседес» готовит обновление болида к предстоящему Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 августа в Спа.

«Что ж, у нас припасено кое-что. Мы попытаемся прибавить в скорости к этапу в Спа, что, как мы надеемся, сократит отставание, а мы не так уж и далеко. Мы ещё поработаем над машиной.

Сейчас мы находимся на подъёме, последние несколько гонок получились самыми захватывающими за год, и хочется надеяться, что у нас получится сделать ещё один шаг вперёд, потому что, без сомнений, мы хотим побеждать в гонках уже в ближайшем будущем. И мы приложим все усилия для этого», – приводит слова главного гоночного инженера команды Эндрю Шовлина издание Motorsport Week.

Ранее стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу.

Новость по теме
Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022