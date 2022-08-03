«Мерседес» анонсировал очередные новинки к Гран-при Бельгии

«Мерседес» готовит обновление болида к предстоящему Гран-при Бельгии, который пройдёт с 26 по 28 августа в Спа.
«Что ж, у нас припасено кое-что. Мы попытаемся прибавить в скорости к этапу в Спа, что, как мы надеемся, сократит отставание, а мы не так уж и далеко. Мы ещё поработаем над машиной.
Сейчас мы находимся на подъёме, последние несколько гонок получились самыми захватывающими за год, и хочется надеяться, что у нас получится сделать ещё один шаг вперёд, потому что, без сомнений, мы хотим побеждать в гонках уже в ближайшем будущем. И мы приложим все усилия для этого», – приводит слова главного гоночного инженера команды Эндрю Шовлина издание Motorsport Week.
Ранее стало известно, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал совладельцем команды по американскому футболу.
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