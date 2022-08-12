Президент ФИА отреагировал на ситуацию с контрактом Пиастри

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем в своих социальных сетях прокомментировал спорную ситуацию с контрактом австралийского пилота Оскара Пиастри.



Напомним, Пиастри отказался выступать от «Альпин» в следующем сезоне, но во французской команде уверены, что у них было соглашение с пилотом, и обратились в Комиссию ФИА по контрактам. По сведениям некоторых источников, у Оскара был контракт с академией, а не с командой, что позволяет ему уйти из «Альпин».



Ранее сообщалось, что «Макларен», куда может перейти Пиастри, уже обращался в Комиссию, которая признала контракт с гонщиком.



«Комиссию ФИА по признанию контрактов была создана для решения контрактных вопросов между гонщиками и командами Формулы-1. Мы полагаемся на Комиссию в разрешениях подобных конфликтов», — написал бен Сулайем в своих социальных сетях.



Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр уже сообщил, что команда будет обращаться в суд.

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