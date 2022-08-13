Вассёр объяснил, почему в Формуле-1 есть нежелание принимать команду Андретти

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что против прихода в Формулу-1 новых команд, если они не в состоянии увеличить финансовую привлекательность всего чемпионата.



«Помню, как три года назад мы говорили об 11-й команде. Мы взяли пример с «Порше» и сказали: «Хорошо, представьте, что будет кто-то вроде «Порше», кто захочет присоединиться к Формуле-1. Имеет ли смысл нам открывать дверь?» При таком раскладе напрашивается ответ: да, конечно, ведь это добавило бы огромную ценность всему паддоку. Это был бы другой производитель двигателей, и не стоит забывать, что на том этапе мы были подвержены определённым рискам.



Вот почему мы начали говорить, что можем открыть дверь в чемпионат. Я не хочу говорить об Андретти, потому что это не личное, но добавлять ещё одну команду, которая будет делать то же самое, что и другие, без большой добавленной стоимости, как мне кажется, не имеет смысла.



Кроме того, это среднесрочный процесс. Команда сможет присоединиться лишь через два или три года, и мы не знаем, что будет по прошествии этого времени. Если бы два или три года назад у нас было 11 команд, я думаю, две или три потерпели бы крах. А как только одна из них рухнет, это будет похоже на эффект домино», — приводит слова Вассёра Racer.



Ранее чемпион мира 1978 года Марио Андретти рассказал, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1.