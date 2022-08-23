Пьер Гасли высказался о своём будущем в автоспорте
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о своём будущем в автоспорте. Напомним, Гасли подписал контракт с «Ред Булл» до 2023 года, но пока не может пробиться в главную команду.
«Я думаю, что в первую очередь «Ред Булл» знает все детали. Но, конечно, нельзя не признать, что это первый раз в моей карьере, когда я тоже получаю возможность решать, что будет дальше. Однако пока ещё рано, сейчас ещё середина 2022 года. В нужный момент мы оценим наилучшие варианты на будущее», — приводит слова Гасли Motorsport.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Ранее Гасли поделился мыслями о том, как изменилось поведение его напарника Юки Цуноды по сравнению с прошлым сезоном.
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