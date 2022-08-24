Макс Ферстаппен оценил обновлённую трассу Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Бельгии, который состоится на обновлённой трассе «Спа-Франкоршам». Она была модернизирована с целью повышения безопасности гонщиков.



«Я чувствую, что готов снова участвовать в гонках после добротного перерыва. Я действительно с нетерпением этого ждал. Это будет напряжённая серия из трёх этапов, но, думаю, мы справимся, так как все отдохнули. Модернизация трассы с гравийными ловушками сделала её более олдскульной, что, на мой взгляд, было хорошей идеей. Это моя любимая трасса, поэтому я с нетерпением жду гонки на ней в эти выходные. Похоже, что может пойти дождь, что усложнит задачу, но, к счастью, как команда мы любим сложные вызовы», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: