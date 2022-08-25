Хилл считает, что Хэмилтон выиграет Гран-при Бельгии
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержит победу на Гран-при Бельгии.
«Я считаю, что победит Льюис. Если выбирать не самого очевидного кандидата в лице Ферстаппена, то я ставлю на Хэмилтона. Есть предчувствие, что он выиграет гонку в этом сезоне. Полагаю, в его пользу есть несколько факторов.
Он уже четырежды побеждал на этой трассе, и его команда набрала ход перед самым перерывом. Если бы не проблемы Льюиса с DRS в квалификации, то в Венгрии «Мерседес» мог начать с первого ряда. Плюс небольшие изменения в правилах, что может слегка сдержать «Феррари» и «Ред Булл», так что ставлю на «Мерседес», — приводит слова Хилла PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.
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