Хилл считает, что Хэмилтон выиграет Гран-при Бельгии

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержит победу на Гран-при Бельгии.



«Я считаю, что победит Льюис. Если выбирать не самого очевидного кандидата в лице Ферстаппена, то я ставлю на Хэмилтона. Есть предчувствие, что он выиграет гонку в этом сезоне. Полагаю, в его пользу есть несколько факторов.



Он уже четырежды побеждал на этой трассе, и его команда набрала ход перед самым перерывом. Если бы не проблемы Льюиса с DRS в квалификации, то в Венгрии «Мерседес» мог начать с первого ряда. Плюс небольшие изменения в правилах, что может слегка сдержать «Феррари» и «Ред Булл», так что ставлю на «Мерседес», — приводит слова Хилла PlanetF1 со ссылкой на подкаст Beyond the Grid.

Новость по теме Бывший пилот Формулы-1: на лучшей машине Хэмилтон регулярно побеждал бы Расселла