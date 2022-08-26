Хэмилтон: нам не хватает скорости, я не знаю, в чём причина

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бельгии.
«Мы просто недостаточно быстры. Я не знаю, в чём причина. Мы выезжаем на трассу и стараемся показывать свой максимум. Возможно, проблема в шинах, может быть, в их температуре или в настройках антикрыла. Причин может быть множество. Я бы не сказал, что работа машины — катастрофа, просто мы оказались довольно далеко от лидеров. Но такое часто случается по пятницам, после чего в субботу ситуация меняется к лучшему. Надеюсь, так будет и в этот раз.
Нужно проделать хорошую работу вечером, проанализировать все данные, а затем постараться понять, что мы можем сделать с машиной. Сейчас ощущения сильно отличаются от тех, что были в последней квалификации. С другой стороны, в сравнении с тем, что было в предыдущую пятницу и в субботу утром, всё довольно похоже. Это даёт нам надежду, что мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
- 26 августа 2022
-
21:54
-
20:22
-
19:01
-
18:52
-
18:29
-
17:59
-
17:22
-
16:49
-
16:01
-
15:41
-
15:29
-
15:02
-
14:48
-
14:45
-
14:22
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:31
-
13:24
-
12:44
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:51
-
11:23
-
10:58
-
10:46
-
10:32
-
10:24
-
09:38
-
09:35
-
01:04
-
00:15
- 25 августа 2022
-
23:59