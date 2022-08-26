Ферстаппен прокомментировал лучший результат на пятничных тренировках Гран-при Бельгии
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал быстрейший результат во второй пятничной тренировке Гран-при Бельгии Формулы-1.
«С первых кругов я мог почувствовать, что машина работает хорошо, что было позитивно. Мы не так много поменяли в ходе сессий: просто изучали, как можно сделать настройки максимально хорошими. И я думал, что как только мы выехали, то машина сразу же смотрелась вполне хорошо. Конечно, всегда существуют вещи, которые мы хотим доработать в плане баланса, но мы справимся с этим.
Когда начался дождь, конечно, я не атаковал так сильно. Надеюсь, сегодня условия были хуже всего, так что следующие сессии будут более плавными», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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