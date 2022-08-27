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Обладатель поула Сайнс прокомментировал огромное отставание от «Ред Булл»

Обладатель поула Сайнс прокомментировал огромное отставание от «Ред Булл»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил итоги квалификации Гран-при Бельгии, которую он завершил на второй позиции. Испанец проиграл Максу Ферстаппену более шести десятых секунды.

«Круг был ничего. Рад стартовать с поула, но не слишком рад тому, сколько мы проигрываем «Ред Булл». Не совсем понятно, за счёт чего они так быстры, но завтра постараемся побороться с ними. Первая попытка в Q3 у меня получилась почище — и её хватило для второго места. Вторая попытка прошла немного суматошно. Надеюсь, наш темп в гонке выше, чем в квалификации», — сказал Карлос Сайнс в эфире Sky Sports.

Напомним, по итогам квалификации первое место досталось пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, однако голландец получил штраф за замену силовой установки и будет стартовать с конца пелотона.

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