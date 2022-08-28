Хорнер высказался о победе Ферстаппена в квалификации Гран-при Бельгии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу пилота своей команды Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Бельгии. Из-за штрафа Ферстаппен и Шарль Леклер из «Феррари» будут стартовать с конца пелотона, а с поула в гонке в бой уйдёт Карлос Сайнс («Феррари»).



«У него был просто невероятный темп. Время прохождения круга было настолько хорошим, что Максу не нужно было делать вторую попытку, так что мы сэкономили пробег двигателя. Старт в середине группы всегда сопряжён с риском, но мы настроены на блестящую гонку: Макс и Шарль пробьются через пелотон, а Чеко будет в отличной форме, чтобы сразиться с Карлосом впереди», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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