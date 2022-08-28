Себастьян Феттель высказался о шансах «Астон Мартин» набрать очки в гонке Гран-при Бельгии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Бельгии, где он показал 16-й результат. В воскресной гонке из-за превышения допустимого количества элементов силовой установки другими пилотами Феттель стартует десятым.



«Я знаю, что сегодня мог бы проехать быстрее, мне не удался идеальный финальный круг. Немного ранее постарался собрать всё воедино – просто у меня не было такого доверия к машине, как во время третьей тренировки. И это привело к тому, что болид начал скользить – было не так уж плохо, но всё-таки это имеет значение, особенно на таком длинном круге, как здесь. В воскресной гонке мы отыграем несколько стартовых позиций из–за штрафов, наложенных на других пилотов. Мы не сможем удержать всех позади, но это даёт нам больше шансов. У нас будет шанс набрать очки», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».

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