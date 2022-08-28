Стюарды сделали заявление насчёт путаницы со штрафами Шарля Леклера

В Международной автомобильной федерации (ФИА) внесли ясность относительно потенциальной лазейки в правилах Формулы-1, которая, как предполагалась, могла позволить пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру занять более высокую стартовую позицию на Гран-при Бельгии.

Напомним, путаница возникла из-за того, что изначально Леклер получил штраф в 15 мест, когда ему поставили третью по счёту батарею и пятый генератор MGU-K. Позже, ко второй тренировке, на автомобиль монегаска установили четвёртую контрольную электронику, за что Шарль получил ещё пять мест штрафа. При этом наказания не суммируются и не превращаются в автоматический штраф в виде старта с конца решётки.



После дальнейшего изучения свода правил стюарды ФИА заявили, что штрафы всё-таки будут суммироваться. Это означает, что независимо от того, сколько штрафов досталось Леклеру, все они засчитывались как один – следовательно, не было лазейки, которая позволила бы ему быть впереди Ферстаппена.

«По логике вещей, независимо от того, в скольких документах опубликованы штрафы, все решения в рамках одного этапа накапливаются, и всё, что превышает лимит в 15 мест, приводит к штрафу в конце сетки», — говорится в заявлении стюардов.

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