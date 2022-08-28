Хэмилтон сошёл с дистанции Гран-при Бельгии из-за столкновения с Алонсо

В настоящее время на стационарном автодроме «Спа-Франкоршам» в Спа проходит гонка Гран-при Бельгии. Вскоре после начала заезда семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сошёл с дистанции. На первом круге Льюис столкнулся с Фернандо Алонсо («Альпин»). Сам Фернандо гонку продолжил.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию заезда, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бельгии — 2022. Онлайн-трансляция гонки.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящее время является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 258 очков. У Шарля Леклера («Феррари»), занимающего второе место, 178 баллов.

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