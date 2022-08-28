«Я едва не сломал себе спину». Хэмилтон рассказал о столкновении с Алонсо на ГП Бельгии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон признался, что столкновение с двукратным чемпионом испанцем Фернандо Алонсо из «Альпин» в гонке Гран-при Бельгии не прошло для него без последствий.

Напомним, на старте гонки болиды Хэмилтона и Алонсо столкнулись в повороте «Ле Комб», после чего машина британца подпрыгнула. По словам пилота, инцидент тяжело отразился на его спине.

«Я едва не сломал себе спину. Это был тяжёлый удар. Просто помню, что смотрел на землю, и это было высоко, действительно высоко. Я благодарен за то, что остался жив и в порядке.

Я слышал, как что-то сломалось в коробке передач. Упав, я сильно повредил заднюю часть, из-за чего мне сказали остановиться. Было удивительно видеть, что машина подлетела настолько высоко», – приводит слова Хэмилтона издание GPFans.