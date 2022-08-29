Хэмилтон сделал заявление после столкновения с Алонсо и схода на Гран-при Бельгии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот команды «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о гонке Гран-при Бельгии. Напомним, на старте заезда болиды Хэмилтона и Фернандо Алонсо («Альпин») столкнулись в повороте «Ле Комб», после чего машина британца подпрыгнула. По словам Льюиса, инцидент тяжело отразился на его спине.



«Во-первых, я хочу извиниться перед своими поклонниками, особенно перед теми, кто пришёл поддержать меня. Почти 30 лет гонок, а чувство, оставшееся от ошибки, ранит так же глубоко, как и в первый раз. Моя команда, которая так усердно работает, заслужила большего. Мы не там, где хотим быть, но не остановимся, пока не доберёмся туда, где, как мы знаем, нам самое место. Отличный заезд в исполнении Джорджа Расселла, молодец, приятель.



Такова жизнь, иногда такое случается, но дело не в том, как мы падаем, а в том, как поднимаемся. Буду работать изо всех сил, чтобы вернуться сильнее», — написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями: