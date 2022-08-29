Хорнер — после ГП Бельгии: мне следовало бы поблагодарить Вольфа за новую директиву ФИА

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер по окончании успешного для команды Гран-при Бельгии пошутил, что ему следует поблагодарить коллегу из «Мерседеса» Тото Вольфа за директиву ФИА, направленную на борьбу с дельфинированием. Ранее высказывалось мнение, что именно Вольф был главным лоббистом новой директивы.



«Вероятно, мне следовало бы поблагодарить Тото за новую директиву. Как мне кажется, на этой трассе мы смогли показать все наши сильные стороны. В нашем распоряжении имеется очень эффективная машина, к которой мы подобрали очень хорошие настройки, а Макс был в феноменальной форме с самого первого круга в первой практике», — приводит слова Хорнера Grandprix247.

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