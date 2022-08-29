Серхио Перес рассказал, что может сделать «Ред Булл» для улучшения его результатов

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказал надежду, что команда немного изменит принцип работы с авто, что поможет ему добиваться более высоких результатов. Напомним, в гонке Гран-при Бельгии Перес был вторым. Победу добыл его напарник Макс Ферстаппен.



«Конечно, машина стала быстрее с начала сезона. Но всё-таки мне не так комфортно, как в самом его начале. Иногда максимальную отдачу от своего автомобиля получаешь вполне естественно. Иногда приходится очень много работать и углубляться в анализ, чтобы убедиться, что максимум извлечь возможно.



Я действительно надеюсь, что с этого уикенда мы будем работать с авто немного по-другому, тогда нам удастся заметить некоторые различия, за счёт чего в итоге сможем увеличить нашу производительность», — приводит слова Переса RaceFans.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: