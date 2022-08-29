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Пьер Гасли: я должен убедиться, что получу больше трофеев в течение следующих ста Гран-при

Пьер Гасли: я должен убедиться, что получу больше трофеев в течение следующих ста Гран-при
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о своём выступлении в гонке Гран-при Бельгии, где он показал девятый результат.

«Сегодня мой 100-й Гран-при. Не забуду этого, начиная с последнего места на пит-лейне после неполадок с электричеством на стартовой решётке и заканчивая набранными очками благодаря девятой позиции. Это был особенный день, 100 гонок: некоторые из них были удивительными, некоторые — плохими, некоторые запомнились больше, чем другие. Но, в конце концов, в каждой из них я участвовал со страстью, волей и желанием добиваться наилучшего возможного результата. Теперь я должен убедиться, что получу больше трофеев в течение следующих ста Гран-при», — написал Гасли в своих социальных сетях.

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