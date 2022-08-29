Хэмилтон оказался на грани штрафа за смену мотора из-за аварии с Алонсо

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может в ближайшем будущем получить штраф на стартовой решётке из-за замены силовой установки, сообщает Motorsport. Причиной этого стало то, что мотор Хэмилтона получил повреждения при столкновении с Фернандо Алонсо на первом круге Гран-при Бельгии.
Двигатель Хэмилтона был отправлен в Бриксворт для дальнейших проверок, его состояние, по словам представителя команды, вызывает беспокойство.
Ожидалось, что мотор, установленный на машине Хэмилтона, поможет ему завершить сезон без штрафов, поскольку агрегат был совершенно новым.
В настоящее время Хэмилтон уже подобрался к лимиту использования MGU-K, MGU-H, турбины, управляющей электроники и ERS. При этом более ранние силовые установки находятся в рабочем состоянии, однако они уже достигли предела по пробегу, что не скажется положительно на таких моторных трассах, как Монца.
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