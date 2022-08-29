Источник: Пиастри больше не является основной целью «Альпин», они нацелены на Гасли

Корреспондент Sky Sports Крейг Слэйтер сообщил, что «Альпин» больше не считает Оскара Пиастри приоритетным кандидатом на место Фернандо Алонсо в следующем сезоне.



«Сегодня потенциально может быть разрешено серьёзное трансферное перетягивание каната. Совет по контрактам Формулы-1 собирается на виртуальной конференции, чтобы решить, у кого всё-таки есть обязывающий контракт с нынешним резервным пилотом «Альпин» Оскаром Пиастри. Он является чемпионом Формулы-2, «Макларен» хочет, чтобы именно он заменил Даниэля Риккардо, у них уже есть какой-то предварительный контракт, но в «Альпин» утверждают, что этот контракт не имеет обязательной силы.



Однако, как я понимаю, Пиастри больше не является предпочтительным вариантом для «Альпин», они навели справки о пилоте «Альфа Таури» Пьере Гасли, у которого следующий год станет последним по контракту с «Ред Булл». Насколько я понимаю, если в «Альпин» будут готовы заплатить за него, то он станет их пилотом. «Альпин» подождёт, чтобы понять, какую компенсацию они смогут получить от «Макларена», — сказал Слэйтер в эфире Sky Sports.