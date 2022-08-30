Брандл: Хэмилтон — один из самых честных гонщиков в истории Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл отреагировал на резкие заявления пилота «Альпин» Фернандо Алонсо в адрес Льюиса Хэмилтона («Мерседес») после столкновения на Гран-при Бельгии. Алонсо назвал Хэмилтона идиотом и добавил, что Льюис может нормально гоняться, только стартуя первым.
«Льюис сказал, что не мог видеть Фернандо в слепой зоне, но, честно говоря, он должен был быть где-то там. Испанец изо всех сил старался оставаться внутри и освободить место. Льюис потом увидел видеозапись и сразу же взял на себя всю ответственность.
Но комментарии Фернандо по радио, хотя и подпитываемые гневом и адреналином, о том, что Льюис может выиграть только с передних позицией, были, на мой взгляд, совершенно неточными и несправедливыми. Льюис — один из самых честных гонщиков в истории Формулы-1», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.
Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:
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