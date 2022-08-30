В «Феррари» отреагировали на новость, что Мик Шумахер не продлит контракт с их Академией

В «Феррари» следят за ситуацией с пилотом «Хааса» Миком Шумахером на фоне слухов о его возможном решении не продлевать соглашение с Академией «Скудерии». Об этом рассказал представитель команды.
«Мик — часть семьи Академии «Феррари», и мы никогда не разглашаем подробности контракта наших пилотов. Мы следим за его выступлением в этом сезоне и позже вместе решим, что для него лучше», — приводит слова представителя «Феррари» RacingNews365.
Напомним, в настоящий момент Мик занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Шумахера 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
Ранее в издании Motorsport сообщили, что Шумахер не станет продлевать соглашение с Академией «Феррари», которое истекает по окончании нынешнего сезона.
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