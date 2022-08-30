Организаторы Гран-при Бельгии рассчитывают на долгосрочный контракт с Формулой-1

Промоутер Гран-при Бельгии Ванесса Маес высказалась о новом контракте с Формулой-1 и подвела итоги гонки, прошедшей в уикенд.



«Все, включая зрителей, руководство Формулы-1 и остальные заинтересованные стороны, остались очень довольны. Мы получили поздравления от Стефано Доменикали, и, хоть я достаточно сдержанный человек, думаю, можно утверждать, что у нас был очень хороший Гран-при. По мнению некоторых, даже один из лучших за последние годы.



Мы действуем шаг за шагом. Контракт подтверждён на 2023 год, но мы рассчитываем на долгосрочную перспективу. Было трудно получить это соглашение, но мы первые, кто это сделал», — приводит слова Маес GrandPX.



Ранее стало известно, что Гран-при Бельгии будет в календаре Формулы-1 на 2023 год.

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