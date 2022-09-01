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«Вы бы рассмеялись». Гасли отреагировал на видео, где якобы говорит Расселлу про контракт

«Вы бы рассмеялись». Гасли отреагировал на видео, где якобы говорит Расселлу про контракт
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли опроверг, что он обсуждал с Джорджем Расселлом свой возможный переход в «Альпин». Ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором Гасли обсуждает с Расселлом какую-то тему, говоря, что «соглашение ещё не подписано».

«Если бы вы, ребята, имели хоть малейшее представление, о чём мы говорили, то рассмеялись бы. Я могу гарантировать, что сказанное не имело никакого отношения к Формуле-1. Я посмеялся над этим роликом и был очень впечатлён тем, как могут искажать ситуацию. Это было забавно. Расселл говорил о свадьбе, так что это никак не связано с автоспортом.

Я уже говорил на прошлой неделе — у меня есть контракт с «Альфа Таури» на следующий год. Сейчас я не хочу ничего комментировать. Я пилот «Альфа Таури», делаю всё возможное для команды, пока буду выступать за неё. Они дали мне место в Формуле-1, с ними я одержал свою первую победу. Мне нечего комментировать. Пока я выступаю за эту команду, я буду выкладываться на 110 процентов», — приводит слова Гасли Motorsport.

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