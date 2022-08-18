«Ред Булл» поработил Гасли? Нет — «быки» спасают его карьеру от огромной ошибки

Старт летнего перерыва стал для «Альпин» настоящим кошмаром. Сначала команду не самым красивым образом покинул опытный Фернандо Алонсо. А затем ещё и перспективный новичок Оскар Пиастри, на которого возлагали большие надежды, отказался признавать контракт с французами. Относительно будущего напарника Эстебана Окона прокатилась волна слухов. Одним, и весьма вероятным, кандидатом стали называть Пьера Гасли — тем более что он француз и давно мечтает пойти на повышение. Однако вы напрасно считаете, что «Ред Булл» погубит карьеру Пьера, если ответит отказом на потенциальное предложение «Альпин» о выкупе контракта.

Достижения Гасли

Карьеру Пьера в Формуле-1 пока нельзя считать слишком успешной, но и провальной тоже. Дебютировав за «Торо Россо» в 2017 году, он сумел проявить себя должным образом и заслужил шанс перейти в основную команду «Ред Булл». Дальше всё было не так гладко. Гасли на фоне Макса Ферстаппена не выглядел достаточно убедительно и был вновь отправлен Фаэнцу. Главным его достижением пока стала единственная победа в Монце-2020 (это также и первый триумф «Альфа Таури»). Пьер в общей сложности трижды поднимался на подиум и столько же раз устанавливал быстрейшие круги в гонках.

Победа Пьера Гасли на Гран-при Италии 2020 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Зачем «Альпин» нужен контракт с Гасли

Тут есть два момента. Во-первых, Пьер обладает нужным опытом для того, чтобы результаты команды после ухода Алонсо сильно не просели. Эстебан Окон пока не получал возможности поработать в роли лидера, а вот у Гасли она в «Альфа Таури» была. Во-вторых, строить команду вокруг всего национального (двигатели, пилоты, спонсоры) – давняя мечта французов, ещё со времён проекта «Прост Гран-При». Пьеру всего 26 лет, поэтому стороны могут рассчитывать на долгосрочное сотрудничество, не гоняясь за сиюминутным результатом. Правда, это только на словах звучит красиво.

Почему Гасли может захотеть перейти в «Альпин»

Тут всё просто: амбиции. После своей единственной победы Пьер вряд ли хочет останавливаться и повторять судьбу своего соотечественника Жана Алези. Гасли будет искать варианты с крупной командой, а «Альпин» сейчас – самый реальный из них. Французы, оставшись без Пиастри и Алонсо, способны многое предложить или наобещать. Соблазн в такой ситуации будет очень большим.

Почему «Ред Булл» спасёт Гасли карьеру, оставив у себя

Сразу после появления информации о возможном переходе Гасли в «Альпин» представители «Ред Булл» сделали жёсткое заявление. «У Гасли нет пункта о выходе. Такого пункта не было до летнего перерыва и не будет после», —заявил Хельмут Марко.

После этих слов некоторые болельщики язвительно стали писать, что «Ред Булл» чуть ли не в рабство взял Пьера: и к основной команде не подпускают, продлив контракт с Серхио Пересом, и отпустить к конкурентам не хотят. Отчасти это может звучать правдиво, но на самом деле не верно. Шанс Гасли в «Ред Булл» предоставиться всё-таки может.

«Нет смысла отпускать Пьера. Если с каким-либо гонщиком «Ред Булл» что-то случится, то просто нет другого пилота, который смог бы заменить его. Это может сделать только Гасли», — отметил руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.

И тут дело не только в возможной экстренной замене на пару Гран-при. Всё-таки «Ред Булл» не делал ставку на Переса в долгосрочной перспективе и в обозримом будущем будет искать второго пилота. К тому же время от времени вновь заходят разговоры о том, что Макс Ферстаппен может захотеть попробовать силы в другой команде, что опять же откроет окно возможностей для Гасли.

Но даже если такая возможность и не представится, Пьер будет надёжно застрахован сотрудничеством с «Альфа Таури», где его крайне ценят и где он является явным лидером. И пусть шанса бороться за титул это не даст, но такая карьера в Формуле-1 будет гораздо лучше шального побега.

Да, когда мы говорим, что карьеру Гасли «спасают», это лишь отчасти правда. «Ред Булл» не будет действовать исключительно в интересах Пьера, забыв про собственные. К тому же речь идёт о переходе из дочерней команды (восьмое место в Кубке конструкторов в сезоне-2022), в заводскую (четвёртое место). Но есть масса факторов, которые говорят против варианта с «Альпин».

Скандалы с Алонсо и Пиастри для «Альпин» (и всех её предшественниц) далеко не первые. Да и в руководстве часто творится бардак. Вспомните лишь, как в 2019-м с должности сняли главу направления Формулы-1 концерна «Рено» Тьерри Коскаса через 18 дней после начала работы. Да и совсем недавно босс «Альпин» Лоран Росси избавился от Сириля Абитебуля, Марцина Будковски и Алена Проста, чтобы замкнуть всё на себе — говорят, методы работы Росси достаточно специфичны…

Не стоит сбрасывать со счетов общую финансовую ситуацию на рынке автопроизводителей. Сегодня никто не может гарантировать, что «Рено» при огромных тратах вообще продолжит выступать в Формуле-1. Ещё в 2020-м французы, недовольные статусом одних из аутсайдеров, грозились покинуть пелотон. Тогда они требовали изменений в техническом регламенте и добились своего. Правда, больших дивидендов это им не принесло. При новых болидах, да ещё и с Алонсо, «Альпин» метили на подиум в каждой гонке, а в итоге их инженеры так и не смогли создать достаточно конкурентную машину.

Действующий регламент не предусматривает каких-то глобальных изменений в ближайшие годы, существенного обновления инфраструктуры «Альпин» тоже не ожидается (в отличие от «Макларена» и «Астон Мартин»), так что сейчас верится с трудом, что спустя год-два французы смогут на равных бороться с лидерами. Получается, заводская команда так и останется середняком. И тут как раз у «Альфа Таури» с моторами «Хонда» и поддержкой «Ред Булл» больше шансов приблизиться к «Альпин», чем у французской конюшни – подобраться к топам. Значит, Гасли просто променяет шило на мыло. Причём надёжное и родное «шило» на сомнительное «мыло».

В качестве вывода

В общем, слава богу, что Марко и Тост жёстко пресекают всякие попытки создавать инфоповоды и пространство для манёвра менеджеров «Альпин» и пытаются подчеркнуть статус самого Гасли. Сейчас связываться с командой Отмара Зафнауэра будет явной ошибкой. И от неё пилота надо спасти.