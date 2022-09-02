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Гасли высказался о скандале между Пиастри и «Альпин»

Гасли высказался о скандале между Пиастри и «Альпин»
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о ситуации с резервистом «Альпин» Оскаром Пиастри. Ранее между ним и командой произошла скандальная ситуация. Всё началось с того, что в «Альпин» объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия.

«Конечно, я следил за всей этой историей, потому что я всегда стараюсь быть в курсе того, что происходит в чемпионате. Всё началось с того, что Себ объявил об уходе, а затем заявление сделал Фернандо. Тогда я подумал, что это был довольно смелый шаг со стороны Оскара — отказаться от места в Формуле-1, когда знаешь, как трудно его получить. Так что я был очень удивлён его поступком», — приводит слова Гасли The Race.

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Источник: «Альпин» согласовала с «Ред Булл» переход Гасли
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