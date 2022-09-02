Хельмут Марко исключил Мика Шумахера из списка кандидатов на место Гасли

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что в настоящий момент «Ред Булл» продолжает переговоры с «Альпин» по поводу возможного перехода во французскую команду гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Об этом Марко сообщил в эфире немецкого Sky.



Кроме того, Марко заявил, что Мик Шумахер точно не заменит Пьера Гасли в случае его ухода из «Альфа Таури». По словам Марко, на этот случай у «Ред Булл» есть своя команда поддержки пилотов.

«Мы уже думали о том, кто может заменить Гасли, но пока не хотим объявлять об этом. У нас есть несколько человек в юниорской команде, у которых есть суперлицензия.



Мик? Он является или был юниором «Феррари». Вот почему мы никогда не имели с ним дело. У нас есть своя собственная программа. Разумеется, наши предпочтения — наши собственные пилоты», — заявил Хельмут Марко в эфире Sky Germany.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Ред Булл» может заменить Пьера Гасли на американского гонщика IndyCar Колтона Херту.



В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (284).