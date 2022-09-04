Хэмилтон: сёстры Уильямс показали, что супергерои могут выглядеть, как я и моя семья

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал решение американской теннисистки Серены Уильямс завершить профессиональную карьеру.



«Воспользуюсь возможностью перел гонкой, чтобы выразить признательность величайшей в истории — Серене. Она уникальна. Другой такой мы не увидим.



За ней было захватывающе наблюдать. Она обладает такой мощью, энергией и силой. Замечательно, что она — смелый, чернокожий, храбрый и, что ещё важнее, добрый и заботливый человек.



Я помню, как следил за играми Серены и Винус с отцом. То, что такие талантливые женщины доминировали в туре, где никто не выглядел как они, дало мне надежду, что супергерои могут выглядеть как я или моя семья. Никогда не мечтал, что встречу их и смогу называть друзьями. Благодаря вам я понимал, что могу не сдаваться. Не хватит слов, чтобы выразить всю благодарность вам.



Вы и сейчас напоминаете, что сдаваться нельзя. Благодаря вам во мне зародилось желание быть лучше во всех смыслах: лучшим соперником, братом, другом, лидером. Вы вдохновляете меня каждый день. Знайте, что у вас всегда будет брат в моём лице. Серена, желаю тебе большого счастья в том, чем ты займёшься в будущем», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.