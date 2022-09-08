Программа Гран-при Италии начнётся с минуты молчания в память о королеве Елизавете II

Руководство Формулы-1 почтит память королевы Великобритании Елизаветы II минутой молчания на Гран-при Италии. Церемония состоится перед стартом первой тренировки Гран-при Италии в пятницу, 9 сентября.



«Более семидесяти лет она с достоинством и истинной преданностью посвящала свою жизнь государственной службе и вдохновляла большое количество людей по всему миру. Формула-1 выражает глубочайшие соболезнования королевской семье, а также народу Великобритании и Содружества», — цитирует Стефано Доменикали официальный сайт Формулы-1.



Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Она умерла в замке Балморал, частной резиденции английских королей в Шотландии.



После смерти Елизаветы на престол Великобритании взойдёт принц Чарльз, он станет королём Карлом III.

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