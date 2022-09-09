Гасли выздоровел и приехал на трассу в Монце

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выздоровел и уже был замечен в паддоке на трассе в Монце. Французский гонщик сможет принять участие в Гран-при Италии.
8 сентября Гасли не приехал на трассу в связи с проблемами со здоровьем, о чём сообщала пресс-служба «Альфа Таури». Врачи посоветовали Пьеру не посещать паддок.
Напомним, ранее сообщалось о возможном уходе Пьера Гасли из «Альфа Таури» по окончании сезона. Интерес к пилоту проявляли в «Альпин», которые ищут замену Фернандо Алонсо на сезон-2023. Самого Гасли может заменить гонщик команды IndyCar «Андретти» Колтон Херта, но сейчас у американца не хватает очков в лицензии, чтобы выступать в Формуле-1.
Гасли в нынешнем сезоне набрал 18 очков и располагается на 14-м месте в общем зачёте пилотов. В Кубке конструкторов «Альфа Таури» находится на восьмой позиции с 29 очками и опережает лишь «Астон Мартин» и «Уильямс».
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