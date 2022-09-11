Марко заявил, что Херта имеет право на суперлицензию, и объяснил почему

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что ФИА должна выдать суперлицензию американскому гонщику IndyCar Колтону Херте. По мнению Марко, ФИА должна учесть для Херты сезон-2018 в чемпионате IndyLights.



«Речь идёт о чемпионате, в котором не набралось достаточного количества участников, из-за чего он набрал только треть очков. Если результат будет засчитан в полном объёме, то у него будет 40 очков. ФИА должна на это отреагировать. Пилот не решает, сколько гонщиков выйдет на старт сезона. Он может получить суперлицензию, не нарушив никакого регламента», — сказал Марко в эфире Sky Germany.



Хельмут Марко имеет в виду чемпионат IndyLights 2018 года, за который Херта не получил очков суперлицензии (несмотря на заявление Марко о трети очков). В том сезоне на старт чемпионата вышло всего шесть пилотов на полном расписании, в гонках принимало участие по семь-восемь пилотов, а всего чемпионат насчитал лишь 12 участников.



В настоящий момент у Колтона Херты 32 балла суперлицензии — четыре очка за седьмое место в IndyCar в 2019 году (которые Марко и назвал третью очков), 20 баллов за третье место в 2020 году и восемь за пятое место в 2021 году.



Пилоты, учитывая коронавирусную ситуацию, сейчас могут использовать три лучших результата за последние четыре года при начислении очков суперлицензии. По итогам сезона-2018 IndyLights Херта стал вторым, за что должен был получить 12 очков суперлицензии (в случае, если бы в чемпионате участвовало 16 гонщиков, 12 из которых — на полном расписании). Таким образом, если бы Херта получил те 12 баллов, в настоящий момент на его счету было бы 40 очков, что позволило бы ему получить заветное разрешение от ФИА на участие в Формуле-1.

Однако в регламенте суперлицензии прописано, что пилот не получает очки, если соревнования не соответствуют нормам ФИА, в том числе и если в серии участвует слишком мало пилотов.