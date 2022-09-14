Жан Алези поддержал Маттиа Бинотто на фоне ошибок «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о ситуации вокруг постоянных ошибок со стороны «Феррари».



«Если сказать честно, то я думал, что Леклер сможет выиграть в Монце после своего безумного круга в квалификации. Но всё пошло не по плану. У меня есть несколько советов для Маттиа Бинотто. Я восхищён его праведностью. Как настоящий лидер он защищает своих людей. Это всегда правильно. Например, никто ведь не знает имя конструктора, выбравшего в «Мерседесе» ошибочный путь развития машины. Также должен быть защищён любой после ошибок в гонках.



Сейчас Бинотто нужно искать подкрепления на будущее. Особенно в области стратегии, где был бы важен более агрессивный подход. Им бы не помешало лучше работать с настройками, чем славится «Ред Булл». Речь не о революции, а об укреплении того, что есть. Но я уверен, что проблемы с надёжностью будут решены, так что «Феррари» сможет в полную силу работать с сильным двигателем. У них есть всё, чтобы прогрессировать. Не хватает нескольких мелких деталей», — цитирует Алези Corriere della Sera.