Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жан Алези поддержал Маттиа Бинотто на фоне ошибок «Феррари»

Жан Алези поддержал Маттиа Бинотто на фоне ошибок «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези высказался о ситуации вокруг постоянных ошибок со стороны «Феррари».

«Если сказать честно, то я думал, что Леклер сможет выиграть в Монце после своего безумного круга в квалификации. Но всё пошло не по плану. У меня есть несколько советов для Маттиа Бинотто. Я восхищён его праведностью. Как настоящий лидер он защищает своих людей. Это всегда правильно. Например, никто ведь не знает имя конструктора, выбравшего в «Мерседесе» ошибочный путь развития машины. Также должен быть защищён любой после ошибок в гонках.

Сейчас Бинотто нужно искать подкрепления на будущее. Особенно в области стратегии, где был бы важен более агрессивный подход. Им бы не помешало лучше работать с настройками, чем славится «Ред Булл». Речь не о революции, а об укреплении того, что есть. Но я уверен, что проблемы с надёжностью будут решены, так что «Феррари» сможет в полную силу работать с сильным двигателем. У них есть всё, чтобы прогрессировать. Не хватает нескольких мелких деталей», — цитирует Алези Corriere della Sera.

3 знаменитые победы Шумахера благодаря гениальной тактике «Феррари» 3 знаменитые победы Шумахера благодаря гениальной тактике «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022