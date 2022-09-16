Гасли: моторные штрафы не должны быть частью гоночной ДНК
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил недовольство тем, что моторные штрафы стали частью стратегических игр в Формуле-1.
«Если ты получаешь штраф, то ты делаешь это стратегически, в зависимости от действий соперников. Кто-то берёт пять позиций, потому что знает, что основные соперники окажутся в конце стартовой решётки, и это имеет смысл. Но такие штрафы не должны быть частью гоночной ДНК. Первым должен стартовать тот, кто оказался быстрейшим в квалификации», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.
На Гран-при Италии сразу девять пилотов получили штрафы за замену силовых установок, из-за чего до позднего вечера субботы практически никто из пилотов не знал, с какой позиции они уйдут в бой в воскресной гонке.
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