Гасли: моторные штрафы не должны быть частью гоночной ДНК

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил недовольство тем, что моторные штрафы стали частью стратегических игр в Формуле-1.



«Если ты получаешь штраф, то ты делаешь это стратегически, в зависимости от действий соперников. Кто-то берёт пять позиций, потому что знает, что основные соперники окажутся в конце стартовой решётки, и это имеет смысл. Но такие штрафы не должны быть частью гоночной ДНК. Первым должен стартовать тот, кто оказался быстрейшим в квалификации», — приводит слова Пьера Гасли RaceFans.



На Гран-при Италии сразу девять пилотов получили штрафы за замену силовых установок, из-за чего до позднего вечера субботы практически никто из пилотов не знал, с какой позиции они уйдут в бой в воскресной гонке.