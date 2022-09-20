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Мазепин: «Хаас» должен зарплату за прошлый год, бонусы, имиджевые потери и болид Ф-1

Мазепин: «Хаас» должен зарплату за прошлый год, бонусы, имиджевые потери и болид Ф-1
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин рассказал о задолженности «Хааса» перед ним. С гонщиком разорвали контракт перед стартом сезона-2022.

«В первую очередь должны зарплату за прошлый год. Её должны были выплачивать ежемесячно, но из-за небольших вопросов с бухгалтерией это происходило как придётся. Сумму я назвать не могу. Там пять-шесть нулей. Я бы зашёл в бухгалтерию, но санкции не позволяют полететь.

Зарплата, бонусы, материальные убытки от ожидаемых сумм, потому что при долгосрочном контракте человек на них рассчитывает. Есть имиджевые потери, есть машина Формулы-1, которая положена по контракту, но не приехала в нашу страну. Это прошлогодняя и не имеет никакого отношения к новому сезону», — рассказал Мазепин в эфире «Авторадио».

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