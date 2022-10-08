«Формула 1 всегда была мечтой». Ник де Врис – о подписании контракта с «Альфа Таури»

Нидерландский гонщик Ник де Врис поделился эмоциями после подписания контракта с итальянской командой Формулы-1 «Альфа Таури».



«Я очень рад присоединиться к «Альфа Таури» в 2023 году. Хочу поблагодарить Red Bull и команду за предоставленную возможность выступать в Формуле-1! После Формулы-2 я пошёл по другому пути в автогонках. Но Формула 1 всегда была моей мечтой. Теперь я смогу осуществить её.



У меня было много возможностей испытать машину образца 2022 года. Думаю, это даёт мне отличные возможности в предстоящем сезоне, помогает подготовиться. В юном возрасте я провёл много лет в Италии, занимаясь картингом, и всегда чувствовал себя в этой стране как дома. Поэтому очень рад присоединиться к итальянской команде, в которой настоящая семейная атмосфера. С нетерпением жду встречи со всеми!» – приводит слова де Вриса официальный сайт «Альфа Таури».

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