Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, Леклер — второй, Сайнс — третий
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На автодроме «Сузука» завершилась квалификация Гран-при Японии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показал по итогам квалификации лишь шестое время, его напарник Джордж Расселл остался восьмым.
При этом обладатель поула Ферстаппен находится под расследованием за инцидент в третьем сегмент квалификации — голландец неудачно начал прогревать шины и едва не вынес с трассы гонщика «Макларена» Ландо Норриса.
Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|1:29.304
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.010
|3.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.057
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.405
|5.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.861
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.957
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.018
|8.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+1.085
|9.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.250
|10.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1.699
Не прошли во второй сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1:30.659
|12.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:30.709
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|1:30.808
|14.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|1:30.953
|15.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1:31.439
Не прошли в третий сегмент
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|16.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|1:31.311
|17.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1:31.322
|18.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|1:31.352
|19.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|1:31.419
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|1:31.511
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