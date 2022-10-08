Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии, Леклер — второй, Сайнс — третий

На автодроме «Сузука» завершилась квалификация Гран-при Японии. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, показал по итогам квалификации лишь шестое время, его напарник Джордж Расселл остался восьмым.



При этом обладатель поула Ферстаппен находится под расследованием за инцидент в третьем сегмент квалификации — голландец неудачно начал прогревать шины и едва не вынес с трассы гонщика «Макларена» Ландо Норриса.

Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация

Место Пилот Команда Время 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:29.304 2. Шарль Леклер «Феррари» +0.010 3. Карлос Сайнс «Феррари» +0.057 4. Серхио Перес «Ред Булл» +0.405 5. Эстебан Окон «Альпин» +0.861 6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.957 7. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.018 8. Джордж Расселл «Мерседес» +1.085 9. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.250 10. Ландо Норрис «Макларен» +1.699

Не прошли во второй сегмент

Место Пилот Команда Время 11. Даниэль Риккардо «Макларен» 1:30.659 12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:30.709 13. Юки Цунода «Альфа Таури» 1:30.808 14. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1:30.953 15. Мик Шумахер «Хаас» 1:31.439

Не прошли в третий сегмент