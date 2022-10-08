Шарль Леклер прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Японии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Японии. Гонщик занял второе место.



Поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат показал гонщик команды «Феррари» Карлос Сайнс.



«Очень непросто проехать здесь хороший круг. Особенно если теряешь на первом секторе, начинаешь атаковать, чтобы отыграться. В итоге разрыв очень небольшой — здорово, что мы смогли побороться. У нас пока не так много данных для гонки, и выбор стратегии – это всегда вызов, к тому же мы не знаем, какие именно будут условия. Но это значит, что гонка будет захватывающей. Здесь очень креативные болельщики, надеюсь, мы подарим им достойное шоу завтра», — сказал Леклер после квалификации.

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