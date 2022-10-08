Ферстаппену угрожает штраф за опасный инцидент с Норрисом в квалификации

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может потерять поул-позицию, завоёванную им в квалификации Гран-при Японии Формулы-1. В начале третьего сегмента голландец спровоцировал опасный эпизод с участием британского пилота «Макларена» Ландо Норриса. Норрис уже начал разгон перед быстрым кругом, когда впереди него Ферстаппен резко повернул руль влево, чтобы прогреть резину. Ландо пришлось резко съехать на обочину.



Ферстаппен и Норрис вызваны к стюардам Гран-при Японии, которые разберут спорный момент.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,304.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,010.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,057.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,405.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,861.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,957.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,018.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,085.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,250.

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,699.



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.30,659.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.30,709.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.30,808.

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.30,953.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.31,439.



16. Александер Албон («Уильямс») — 1.31,311.

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.31,322.

18. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,352.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,419.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,511.