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Ферстаппен считает, что к инциденту с Норрисом привели «неуважительные» действия Ландо

Ферстаппен считает, что к инциденту с Норрисом привели «неуважительные» действия Ландо
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, получивший предупреждение от стюардов Гран-при Японии за инцидент с Ландо Норрисом на прогревочном круге, ещё до визита к судьям высказал мнение, что эпизод спровоцировал сам Норрис.

«Я просто ехал довольно медленно и хотел разогнаться, но шины были довольно холодными, из-за чего машину сильно повело. А Ландо именно в этот момент пытался меня обогнать, так что ему пришлось избегать моей машины.

Мы все выстраиваемся в очередь и стараемся создать разрыв относительно друг друга, но он почему-то всё равно захотел опередить меня перед шиканой. Но я в этот момент уже разгонялся. По сути, ты создаёшь подобную проблему, когда пытаешься меня обогнать. Если действовать чуть более уважительно, то никто не будет пытаться совершить обгон перед последней шиканой», — приводит слова Ферстаппена F1i.

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