Даниэль Риккардо: меня не будет на стартовой решётке в 2023 году

Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо признал, что после подписания контракта между «Альпин» и Пьером Гасли он сам не останется боевым пилотом Формулы-1 в 2023 году. Вместе с тем Риккардо верит в возвращение в чемпионат через сезон.
«Думаю, реальность сейчас в том, что меня не будет на стартовой решётке в 2023 году. Сейчас я пытаюсь что-то сделать с прицелом на 2024-й. Думаю, там может представиться пара хороших возможностей. Если честно, я знал про новости с Гасли. Я знал, что они некоторое время вели переговоры, знал, что они очень заинтересованы в Пьере. Скажем так, я был к этому подготовлен, это не стало сюрпризом. Так что теперь мы стараемся выстроить свой путь и узнать, что будет дальше», — приводит слова Риккардо австралийская редакция Fox Sports.
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