Карлос Сайнс прокомментировал свою аварию на Гран-при Японии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал собственную аварию на Гран-при Японии. Гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге. Сразу после старта Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше, а Сайнс разбил машину, потеряв контроль над болидом.



«Если честно, я не сильно расстраиваюсь. Да, конечно, жаль, что я разбил болид, это неприятно для команды. Но условия были неподходящими, практически ничего не видно.



Слишком много воды. Я пытался выбраться из слипстрима Серхио Переса, чтобы что-то увидеть, но у меня на колёсах оказалось ещё больше воды! В результате меня развернуло.



В такой ситуации приходится полагаться исключительно на удачу. Просто знаешь, что сзади кто-то есть, но ничего не видишь, находясь в середине трассы. Остаётся лишь молиться, чтобы в тебя никто не врезался», — цитирует Сайнса SkySports.

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