Серхио Перес: как можно ещё яснее дать понять, что мы не хотим видеть трактор на трассе?

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес раскритиковал организацию Гран-при Японии. После аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса маршалы разрешили выехать на обочину трассы трактору — в тот момент, когда мимо проезжали гоночные болиды. При этом пилоты не были предупреждены о появлении эвакуационной техники. Весь пелотон проехал мимо трактора, когда на трассе был режим сейфти-кара, а Пьер Гасли — когда уже было объявлено о красном флаге.
«Как можно ещё яснее дать понять, что мы не хотим видеть трактор на трассе? Мы потеряли Жюля из-за этой ошибки. Случившееся сегодня абсолютно неприемлемо. Надеюсь, это последний раз, когда я вижу эвакуатор на трассе!» — написал Перес в соцсетях.
В 2014 году Жюль Бьянки получил смертельные травмы, когда вылетел с трассы и врезался в трактор, эвакуировавший болид Адриана Сутиля. Произошло это на той же самой трассе Гран-при Японии.
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