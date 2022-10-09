Гран-при Японии возобновили более чем через два часа после приостановки

Гран-при Японии Формулы-1 возобновлён после приостановки. Гонка возобновилась более чем через два часа после паузы.



Пилоты провели паузу в боксах. Гонка возобновилась за машиной безопасности. Пока дождь на трассе «Сузука» не прекратился, но стал менее интенсивным. При этом сами пилоты были против возобновления гонки.



Гонка была остановлена красным флагом уже на третьем круге. После старта под дождём в гонке произошло сразу несколько инцидентов: Себастьян Феттель и Фернандо Алонсо столкнулись в первом повороте, но оба поехали дальше, а вот испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину, потеряв контроль над болидом.



После этого гоночная дирекция сначала выпустила машину безопасности, а затем решила вовсе остановить гонку.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.

Новость по теме Гран-при Японии Формулы-1 остановлен сразу после старта и аварии Сайнса