Ферстаппен не понимает, стал ли он чемпионом Формулы-1 после Гран-при Японии. Фото

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Японии не мог понять, стал ли он чемпионом мира в нынешнем сезоне. Во время трансляции было показано удивлённое лицо голландца.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии, благодаря чему гарантировал себе второй в карьере чемпионский титул.



После начала гонку практически сразу остановили из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В дальнейшем она была возобновлена более чем через два часа. Гонки проехали лишь 28 кругов. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул, однако он уже был объявлен чемпионом мира. Таким образом, пилотам начислили полноценные очки.