Ферстаппен — о чемпионском титуле: это какое-то безумие

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о победе на Гран-при Японии, которая ему принесла чемпионский титул. Нидерландец во второй раз подряд стал чемпионом мира.

«Это какое-то безумие. Очень смешанные эмоции. Если посмотреть назад, то что за год мы проводим! Невероятно. Я даже не мог представить, что так будет. В прошлом сезоне мы боролись за титул до самого конца. А теперь у нас такая отличная машина. Я очень благодарен каждому, кто внёс свой вклад в эту победу», — цитирует Ферстаппена SkySports.

После начала гонку практически сразу остановили из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В дальнейшем она была возобновлена более чем через два часа. Гонки проехали лишь 28 кругов из запланированных 53. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков, так как пилоты не преодолели 75 % дистанции. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул. Однако выяснилось, что в спортивном регламенте Ф-1 есть уточнение: если гонка закончилась в боевом режиме, то пункты про неполную дистанцию не действуют. Соответственно, пилоты получили полное количество очков, и Ферстаппен обеспечил себе титул.