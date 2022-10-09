Леклер: сегодняшний день разочаровывает
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственное выступление на Гран-при Японии Формулы-1. Он пришёл к финишу вторым, но из-за штрафа откатился на третье место, пропустив вперёд Серхио Переса из «Ред Булл». Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который также завоевал титул чемпиона мира.
«Уже с пятого круга были проблемы с шинами. Мы очень быстро их уничтожили. Конечно, я поздравляю Макса со вторым титулом. Сегодняшний день разочаровывает — жаль, что не было темпа, но мы продолжим бороться до последней гонки. Цель — сильно закончить год. Я давно понимал, что чемпионство Макса — вопрос времени. В следующих гонках у нас будет возможность стать лучше как команда и продолжить борьбу», — цитирует Леклера SkySports.
Новость по темеМакс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1
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