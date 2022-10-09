Хорнер: Ферстаппен вырос по сравнению с тем, каким был, когда взял первый титул

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Японии. Благодаря этому успеху, представитель Нидерландов стал чемпионом мира во второй раз. Он стал чемпионом за четыре этапа до конца.



«Макс в нынешнем сезоне действительно доминировал. Мы одержали 14-ю победу в сезоне, это наш рекорд. После некоторых трудностей в первых гонках нам пришлось догонять соперников.



Победа в Японии, учитывая, что «Хонда» поставляет нам моторы, является особенной. Феноменально то, как мы здорово адаптировались к новым правилам.



Макс вырос по сравнению с тем, каким был, когда взял первый титул. И это видно по тому, как он выступал в нынешнем сезоне. Он заслужил чемпионский титул», — приводит слова Хорнера formule1.nl.

Новость по теме Макс Ферстаппен во второй раз стал чемпионом мира Формулы-1