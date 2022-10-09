Хорнер: Ферстаппен вырос по сравнению с тем, каким был, когда взял первый титул

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу пилота команды Макса Ферстаппена в Гран-при Японии. Благодаря этому успеху, представитель Нидерландов стал чемпионом мира во второй раз. Он стал чемпионом за четыре этапа до конца.
«Макс в нынешнем сезоне действительно доминировал. Мы одержали 14-ю победу в сезоне, это наш рекорд. После некоторых трудностей в первых гонках нам пришлось догонять соперников.
Победа в Японии, учитывая, что «Хонда» поставляет нам моторы, является особенной. Феноменально то, как мы здорово адаптировались к новым правилам.
Макс вырос по сравнению с тем, каким был, когда взял первый титул. И это видно по тому, как он выступал в нынешнем сезоне. Он заслужил чемпионский титул», — приводит слова Хорнера formule1.nl.
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