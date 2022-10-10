Макс Ферстаппен выбрал самое яркое событие этого сезона Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что самым ярким событием сезона считает Гран-при Бельгии.



«Думаю, остановлю свой выбор на уикенде в СПА. Как мне кажется, это было просто тотальное доминирование, добиться которого получается крайне редко. Когда я вернулся домой в тот вечер, воспоминания об уикенде сразу начали преследовать меня. Это действительно было довольно безумно и необычно», — приводит слова Ферстаппена Formel1.de.



Напомним, Гран-при Бельгии состоялся в конце августа. Ферстаппен по его итогам занял первое место. Вторым был его напарник по команде, мексиканец Серхио Перес. Топ-3 замкнул Карлос Сайнс из «Феррари».

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