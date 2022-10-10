Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Японии: пилоты «Альфа Таури» возглавляют таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Японии: пилоты «Альфа Таури» возглавляют таблицу
Комментарии

По итогам 18-го этапа сезона-2022, Гран-при Японии, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за превышение скорости в режиме красных флагов, за что в его суперлицензию было добавлено два штрафных балла.

Кроме того, во время гонки за срезку поворота и получение преимущества штраф в пять секунд и два штрафных балла получил гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Что касается сгоревших баллов, то 10 октября истёк срок действия двух штрафных баллов, полученных Пьером Гасли на прошлогоднем Гран-при Турции и двух баллов, полученных Фернандо Алонсо в той же гонке.

Возглавляет протокол по-прежнему Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»814 ноября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»722 мая 2023 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»627 марта 2023 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»521 ноября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»48 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»426 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»39 апреля 2023 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»312 июня 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Уильямс»210 июля 2023 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
Сайнс снова в стене, Феттель и близко не заслужил звание лучшего пилота. Оценки за Японию Сайнс снова в стене, Феттель и близко не заслужил звание лучшего пилота. Оценки за Японию
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022