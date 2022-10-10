Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Японии: пилоты «Альфа Таури» возглавляют таблицу
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По итогам 18-го этапа сезона-2022, Гран-при Японии, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за превышение скорости в режиме красных флагов, за что в его суперлицензию было добавлено два штрафных балла.
Кроме того, во время гонки за срезку поворота и получение преимущества штраф в пять секунд и два штрафных балла получил гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Что касается сгоревших баллов, то 10 октября истёк срок действия двух штрафных баллов, полученных Пьером Гасли на прошлогоднем Гран-при Турции и двух баллов, полученных Фернандо Алонсо в той же гонке.
Возглавляет протокол по-прежнему Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|7
|22 мая 2023 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|6
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|5
|21 ноября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|4
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|4
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|3
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|3
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|2
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1
|9 октября 2023 года — 1 балл
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