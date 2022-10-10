Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Японии: пилоты «Альфа Таури» возглавляют таблицу

По итогам 18-го этапа сезона-2022, Гран-при Японии, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за превышение скорости в режиме красных флагов, за что в его суперлицензию было добавлено два штрафных балла.



Кроме того, во время гонки за срезку поворота и получение преимущества штраф в пять секунд и два штрафных балла получил гонщик «Феррари» Шарль Леклер.



Что касается сгоревших баллов, то 10 октября истёк срок действия двух штрафных баллов, полученных Пьером Гасли на прошлогоднем Гран-при Турции и двух баллов, полученных Фернандо Алонсо в той же гонке.



Возглавляет протокол по-прежнему Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 8 14 ноября 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 7 22 мая 2023 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 6 27 марта 2023 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 5 20 марта 2023 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 5 21 ноября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 4 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 4 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 3 9 апреля 2023 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 3 8 мая 2023 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 3 12 июня 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 2 10 июля 2023 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 2 2 октября 2023 года — 2 балла Джордж Расселл «Уильямс» 2 10 июля 2023 года — 2 балла Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1 21 ноября 2022 года — 1 балл Шарль Леклер «Феррари» 1 9 октября 2023 года — 1 балл